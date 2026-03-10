実質GDP２次速報値（2025年 第4四半期）08:50 結果0.3% 予想0.3%前回0.1%（前期比) 結果1.3% 予想1.2%前回0.2%（前期比年率) 結果3.4% 予想3.4%前回3.4%（GDPデフレータ・前年比)