米株価指数先物下げ拡大、ダウ200ドル安戦争終結期待も不安拭えず 東京時間08:54現在 ダウ平均先物MAR 26月限47569.00（-200.00-0.42%） Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限6770.75（-30.25-0.44%） ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限24878.00（-113.00-0.45%）