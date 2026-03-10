◆オープン戦阪神―西武（１０日・甲子園）阪神の新外国人キャム・ディベイニー内野手（前パイレーツ）が、１軍に再合流した。２月の沖縄・宜野座キャンプから遊撃の練習を続けていたが、６日・ソフトバンク戦（甲子園）で来日初の三塁スタメン。７日からは２試合、兵庫・尼崎市の２軍施設「ＳＧＬ」で行われた教育リーグ・ソフトバンク戦に出場した。また、野手に転向した育成・西純も１軍に合流した。