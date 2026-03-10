この時期しか味わえない甘くて美味しい新玉ねぎ 今が旬の「新玉ねぎ」。サラダなどの生食でも甘くて美味しいですよね。今回は、新玉ねぎを使った作りおきできるレシピを4品ご紹介します。 辛味をやわらげてレンジで糖質オフレシピトロトロの旨煮ご飯が進む甘辛煮新玉ねぎと普通の玉ねぎは違うの？ この時期に出回る新玉ねぎは、皮が薄くて白く、みずみずしいのが特長です。通年で回る茶色い玉ねぎは、保存性を高めるために乾燥