きょうの東京株式市場で日経平均株価は一時、1900円以上値上がりしました。きっかけは、トランプ大統領が「戦争はほぼ完全に終結した」と発言したことで、中東での混乱が早期に収束するとの期待感が広がりました。こうしたことから、きのうのニューヨーク市場では主要3指数がそろって上昇。アメリカでの株高の流れを背景に、東京市場でも取引開始直後から幅広い銘柄に買い注文が広がっています。また、トランプ大統領の発言を受け