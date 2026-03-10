中東で激化する紛争を受けて、WHO（世界保健機関）のテドロス事務局長は9日、レバノンで2月28日以降、医療従事者9人が死亡したと明らかにし、公衆衛生に及ぼす影響への深刻な懸念を示しました。テドロス事務局長は9日、Xの投稿で、レバノンで2月28日以降、医療従事者9人が死亡し、16人がけがをしたと明らかにしました。また、イランの石油施設が被害を受けたことに触れ、国内の一部で油を含んだ雨が降ったとの報告があると指摘しま