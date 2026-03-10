１０日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）は一時、前日終値（５万２７２８円７２銭）に比べて１６００円超上昇した。５万４３００円台で推移している。イラン情勢の緊迫化に伴う原油価格の高騰を受け、日経平均は９日には２８００円超下落していた。１０日は一転して買い注文が先行している。前日の米株式市場で、主要な株価指数がそろって上昇した流れが追い風となっている。