柔道男子60キロ級東京五輪金メダルの高藤直寿（32＝パーク24）が9日、東京都品川区のパーク24グループ本社で会見を行い、第一線を退くことを表明した。昨年の講道館杯で3回戦敗退に終わり、2028年ロサンゼルス五輪の出場が厳しくなったことで決断。「僕にとって柔道は自分の道。常に柔道が道をつくってくれてその上を歩いてきた」と競技生活を振り返った。2013年の世界選手権で当時20歳ながら初出場初優勝を果たし、日本男子史