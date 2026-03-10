3月10日（火）の『ロンドンハーツ』では、「G意識7」が放送される。この企画では、世間があるテーマに沿ってつけたランキングを本人同士でガチ予想。今回のテーマは、一般男女に聞いた「この1年、守りに入っていた芸人は？」だ。順位付けされるのは、新婚の栗谷（カカロニ）をはじめ、久保田かずのぶ（とろサーモン）、小宮浩信（三四郎）、野田クリスタル（マヂカルラブリー）、水田信二、みなみかわ、良ちゃん（鬼越トマホーク）