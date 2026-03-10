セブン-イレブンで、2026年3月10日以降発売となる商品の中から、編集部の注目商品を厳選して紹介します。今回紹介するのは、「中華蕎麦とみ田」監修の豚ラーメン、定番商品「ブリトー」の新味などの5商品です。「安定の美味さ」のラーメンが再登場中華蕎麦とみ田監修ウマ辛豚ラーメン人気ラーメン店「中華蕎麦とみ田」監修の、辛味を効かせた食べ応えのある豚ラーメンです。3月11日以降、順次発売されます。昨年の発売時には、「安