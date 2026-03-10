内閣府が１０日発表した１０～１２月期の国内総生産（ＧＤＰ）改定値は、物価変動を除いた実質で前期比年率換算１．３％増となった。速報値の同０．２％増から上方修正された。市場予想（１．０％増）を上回った。 出所：MINKABU PRESS