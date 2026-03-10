そばアレルギーの診断は問診、血液検査、皮膚テストなどを組み合わせて総合的に判断されます。そばを食べた後の症状の有無や症状が出るまでの時間、症状の種類などを詳しく聞き取る問診が重要です。血液検査ではそばに対する特異的IgE抗体の有無や量を調べますが、検査結果だけでなく症状の経過も含めて診断されます。確定診断には食物経口負荷試験が行われることもあります。 監修管理栄養士：中西 真悠（管理栄養士）■