レタスは単独で食べるよりも、ほかの食材と組み合わせることで栄養価が高まり、健康効果をより引き出せる可能性があります。脂溶性ビタミンの吸収を高める油脂類や、不足しがちな栄養素を補う食材など、相性の良い組み合わせについて紹介します。効果的な食べ方を知って、日々の食事に活かしましょう。 監修管理栄養士：中西 真悠（管理栄養士）■経歴 2020年3月女子栄養大学栄養学部実践栄養学科卒業 2020年4月株式会社野口