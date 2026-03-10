10日8時47分、JPX日経インデックス400先物期近2026年3月限は前日清算値比820ポイント高の3万3030ポイントで寄り付いた。前日のJPX日経インデックス400の現物終値3万2356.67ポイントに対しては673.33ポイント高。 株探ニュース