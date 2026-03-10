中国メディアの封面新聞は9日、スーパーマーケット「大潤発」の親会社である高鑫零售（サンアート・リテール）が李衛平（リー・ウェイピン）執行董事兼最高経営責任者（CEO）の解任を発表したと報じた。高鑫零售は8日に公告を出し、李氏の解任を発表した。李氏と連絡が取れておらず、長期間にわたって休暇申請が出されない中、その職責が履行されていないことを踏まえた決定という。李氏は2025年12月1日付で高鑫