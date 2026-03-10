原油の先物価格が急騰するなか、G7＝主要7カ国の緊急閣僚会議が開かれ、石油備蓄の放出など必要な措置をとることで一致しました。【映像】片山財務大臣「非常に大きな成果」片山財務大臣「G7が今後もエネルギー市場の動向を注視して、石油備蓄の放出など世界のエネルギー供給を支える措置、その他必要な対応を講じることで一致したということは非常に大きな成果と考えております」今回の会議は中東情勢を受けてきのう夜オンラ