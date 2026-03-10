トルコとイランとの国境付近では経済への影響が広がっています。【映像】トルコ東部の商店街の様子アメリカ・イスラエルとの戦闘が始まって以降、イラン人は隣のトルコへの日帰り入国ができなくなりました。国境があるバン県の経済には打撃となっています。ホテルスタッフ「いま街は死んだように静かです」カフェのオーナー「戦闘開始後、残念ながら売り上げは50〜60％減りました。この商店街も長くは耐えられないでしょう」