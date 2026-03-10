最高指導者を新たに選出したイランはアメリカとイスラエルによる攻撃に反撃を続けています。防犯カメラが捉えたイランから攻撃を受けた瞬間の映像です。【映像】イランから攻撃を受けた瞬間この攻撃で1人が死亡しイスラエル側の犠牲者は13人に増えました。ハメネイ師の次男モジタバ師が最高指導者に選出され、反撃の頻度が増えると懸念されています。イスラエル国民「モジタバ師にはいいスタートか最高指導者に長く留まらな