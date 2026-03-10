内閣府が１０日発表した２０２５年１０〜１２月期の国内総生産（ＧＤＰ、季節調整値）の改定値は、物価変動の影響を除いた実質ＧＤＰで７〜９月期に比べて０・３％増となり、２四半期ぶりのプラス成長となった。このペースが１年間続くと仮定した年率換算は１・３％増で、２月時点の速報値（前期比０・１％増、年率換算０・２％増）から上方修正された。