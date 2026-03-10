34歳セレブ妻が真っ白な豪邸を大公開。「黒とか絶対に使いたくないと思って…」と、こだわりの邸宅を紹介してくれた。【映像】真っ白な大豪邸内部（テイストの違う夫の部屋あり）＆整形前の顔ABEMAにて配信中の『秘密のママ園』は、建前抜きで本音を語る、ママによるママのための情報バラエティ。番組のMCは自身も母親として子育てをする滝沢眞規子・近藤千尋・峯岸みなみの3人。それぞれ異なるバックグラウンドを持つ3人が、