ロッテの横山陸人は今季、背番号を15に変更し、チームの選手会長に就任。名実ともにチームの中心選手となった。昨季は長年目標にしてきたシーズン50試合登板を達成し、20ホールド、12セーブ、47奪三振はシーズン自己最多の数字を残した。43試合に登板した24年はシーズン終了後に行われたプレミア12の日本代表に選出され、昨季はシーズン50試合に登板。特に昨季はリリーフだけでなく、先発、ロングリリーフを務める時期もあった