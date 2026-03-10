◇第6回WBC1次ラウンドD組ドミニカ共和国10─1イスラエル（2026年3月9日フロリダ州マイアミ）ドミニカ共和国は9日（日本時間10日）、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンドD組、イスラエル戦に快勝。通算3勝0敗として準々決勝進出を決めた。2回、3四球で得た満塁の好機で9番・ペルドモが押し出し四球を選んで先制すると、なおも満塁でタティスが左翼席に豪快なグランドスラムを放ち、わずか1安