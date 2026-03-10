政府は、外国人が永住許可を申請する際の手数料の上限額を1万円から30万円に引き上げる入管法の改正案を閣議決定しました。現在の法律では、在留手続きに関して外国人が支払う手数料の上限額は1万円と定められています。日本に在留する外国人の数が去年末時点で約413万人と過去最多になる中、出入国在留管理庁は外国人政策を強化するため、在留資格の変更や在留期間の更新の手数料の上限を10万円に、永住許可を申請する際の手数料