テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は１０日、韓国がワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）準々決勝進出を決めたことを報じた。韓国は９日、１次ラウンドＣ組の「残り１枠」を巡る一戦は、韓国がオーストラリアに７―２で勝利。２位を確定させ、１位の日本とともに米マイアミでの準々決勝進出を決めた。勝った韓国はオーストラリア、台湾と２勝２敗で並んだが、この試合で「５点差以上を