◇第6回WBC1次ラウンドB組英国 8―1 ブラジル（2026年3月9日ヒューストン）ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドB組はヒューストンで行われ、英国がブラジルを8―1で下して今大会初勝利を挙げ、1勝3敗で全日程を終えた。英国は1点を先行された直後の5回裏、ルイス（マーリンズ傘下）の右越えソロ本塁打で同点。さらにフォード（ナショナルズ）の適時打などでこの回3点を挙げて逆転した。その後も小刻み