閣議に臨む（左から）林総務相、高市首相、茂木外相＝10日午前、首相官邸政府は10日、自治体がまちづくりで中心部にオフィスや観光施設を誘致しやすいよう、容積率の制限を緩和できる制度を盛り込んだ都市再生特別措置法などの改正案を閣議決定した。地方都市の中心市街地活性化を支援し、災害への備えも強化する。住居や医療施設、商業施設などを中心部に集めるため、市町村が策定する立地適正化計画に基づく容積率の緩和対象