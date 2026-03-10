優勝候補の一角と目されるドミニカ共和国は９日（日本時間１０日）にフロリダ州マイアミでのイスラエル戦に１０―１で大勝し、３連勝で１次ラウンドＤ組突破を決めた。押し出し四球で１点を先制した２回二死満塁でタティスが左翼席へ１号満塁弾。４回にクルーズ（パイレーツ）が２号ソロで追加点。７回一死二、三塁でタティスが左前２点適時打を放って８―１と突き放した。８回無死満塁でラミレス（マーリンズ）の二ゴロの間に