【ワシントン＝池田慶太】米国のトランプ大統領は９日の記者会見で、対イラン軍事作戦について「間もなく終わる」との見通しを示した。「軍事目標の達成に向けて大きな前進を遂げている」とし、「予定よりもはるかに進んでいる」と強調した。トランプ氏は、これまでに５０００以上の標的を攻撃したと説明。イランのミサイル発射装置の９０％以上、無人機（ドローン）発射装置の８０％以上を破壊したと主張した。「イランのあら