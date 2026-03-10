北京市のスーパー充電ステーション統一ロゴが5日に発表された。北京の新エネルギー自動車向け超急速充電サービスネットワークが全域をカバーし、業界の標準化とブランド化の取り組みが新たな段階に入ったことを示しており、「超急速充電フレンドリー都市」の構築に向けた確かな基盤を築いた。また、2025年末までに北京市ではスーパー充電ステーションがすでに1000カ所以上整備された。35年までには、高品質な超急速充電ステーショ