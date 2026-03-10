FRセダンへ進化！ そして一部改良で利便性もアップ！自動車業界では電動化の流れが進み、さまざまなパワートレインが登場しています。その中でも、一般的なバッテリー式の電気自動車とは異なるアプローチで環境性能を高めたモデルとして知られているのがトヨタの燃料電池車「ミライ」です。ミライは水素と酸素の化学反応によって発電し、その電力でモーターを駆動する燃料電池システムを採用したセダンで、走行時に排出される