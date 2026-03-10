佐賀北署は9日、佐賀市の30代女性が警察官や検察官を名乗る偽電話詐欺に遭い、現金約270万円をだまし取られたとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。署によると、2025年11月24日、被害者の携帯に警察官や検察官を名乗る男から電話があった。「詐欺事件の被疑者としてあなたの逮捕状が出ています」「犯人の家を確認したところ、あなたのキャッシュカードが見つかりました」「あなた名義のキャッシュカードがマネーローンダリン