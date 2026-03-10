3月9日夕方、静岡県南伊豆町で畑の草を燃やしていた男性の服に火が燃え移り、男性はやけどを負い運ばれた病院で死亡が確認されました。 警察によりますと、9日午後4時過ぎ、南伊豆町市之瀬で「畑で夫が炎に巻き込まれている」と、女性から通報がありました。 消防隊員が到着したころには、火は消えていましたが、草を燃やしていて火に巻き込まれたとみられる同所の男性（89）が全身にやけどを負い、運ばれた病院で死亡が確認され