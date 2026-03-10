自分の限界を知ることがゴルフ上達の最大の近道となる理由とは スイングがバタバタするのは自分の限界値を超えてしまうからここで自分自身の話を少ししますと、私の職業はゴルフのインストラクターですが、ゴルフの実力的にはアマチュアゴルファーに近いところにいると思っています。というのはゴルファーを分類すると、まず谷原秀人プロや藤本佳則プロのような、ツアープロのトップクラスを頂点とするア