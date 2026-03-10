キープレフト理論でNGな動きとは ヘッドやフェースの向きに関与するアクションは不要 始動ではフォワードプレスが重要。クラブをヨコに持ち、二点吊り子運動に誘導できます。フォワードプレスするとフェースは開きますが、そのままでOK。 なれれば入れなくてもいいですが、ク