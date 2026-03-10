東京市場ピボット分析（クロス円） ピボット分析 ユーロ円 終値183.46高値183.48安値182.41 184.89ハイブレイク 184.19抵抗2 183.82抵抗1 183.12ピボット 182.75支持1 182.05支持2 181.68ローブレイク ポンド円 終値211.84高値212.18安値210.61 214.05ハイブレイク 213.11抵抗2 212.48抵抗1 211.54ピボット 210.91支持1 209.97支持2 209.34ロ&#1254