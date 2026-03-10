東京市場ピボット分析（新興国通貨） ピボット分析 ランド円 終値9.68高値9.68安値9.38 10.08ハイブレイク 9.88抵抗2 9.78抵抗1 9.58ピボット 9.48支持1 9.28支持2 9.18ローブレイク シンガポールドル円 終値123.70高値123.92安値123.26 124.65ハイブレイク 124.29抵抗2 123.99抵抗1 123.63ピボット 123.33支持1 122.97支持2 122.67ローブレ