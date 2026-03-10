東京市場ピボット分析（資源国通貨） ピボット分析 オージードル 終値0.7076高値0.7079安値0.6956 0.7241ハイブレイク 0.7160抵抗2 0.7118抵抗1 0.7037ピボット 0.6995支持1 0.6914支持2 0.6872ローブレイク キーウィドル 終値0.5934高値0.5935安値0.5849 0.6049ハイブレイク 0.5992抵抗2 0.5963抵抗1 0.5906ピボット 0.5877支持1 0.5820