８時５０分に日本実質GDP２次速報値（2025年 第4四半期）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 実質GDP２次速報値（2025年 第4四半期）08:50 予想0.3%前回0.1%（前期比) 予想1.2%前回0.2%（前期比年率) 予想3.4%前回3.4%（GDPデフレータ・前年比)