政府は防衛大学校の久保文明校長の後任に前統合幕僚長の吉田圭秀氏を充てる人事を閣議決定しました。防衛大学校は自衛隊の幹部となる自衛官を養成するための4年制大学で、吉田氏は来月1日から防衛教官として採用され、防衛大学校長に任命されます。吉田氏は2021年から陸自トップの陸上幕僚長を務めたほか、2023年からは一般大学出身者として初めて自衛隊・制服組トップの統合幕僚長を務め、去年8月に退任していました。自衛官出身