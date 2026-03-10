９日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比２３９．２５ドル高の４万７７４０．８０ドルと３日ぶり反発した。トランプ米大統領が、イランに対する戦闘に関して「ほぼ完了したと思う」と発言した。これを受け米原油先物相場が急落し、投資家のリスク許容度が改善。主力株に買い戻しが入った。 キャタピラー＜CAT＞やアメックス＜AXP＞、シャーウィン・ウィリアムズ＜SHW＞が堅調推移。バーティブ・ホー