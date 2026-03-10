北海道・枝幸警察署は、2026年3月9日、相模原市南区大野台5丁目に住む会社員の男（29）を脅迫の疑いで逮捕しました。男は、3月6日午後0時ごろ、交際相手の宗谷総合振興局管内に住む20代女性に対し、LINEで「殺すぞ」などと脅迫した疑いがもたれています。3月6日に男から枝幸警察署に「スポーツ観戦チケットを彼女が返してくれない」と相談があり、警察が女性に事情を聞くなど捜査を進める上で事件が発覚しました。警察により