北海道・江別警察署は、2026年3月9日午後10時まえ、江別市内に住む20代女性が見知らぬ男に下半身を掴まれる事件が発生したと発表しました。男は、いまも逃走しています。警察によりますと、江別市文京台南町の歩道を歩いていた女性が、男に後ろから追い抜かれる際、下半身を掴まれたということです。男は、・年齢20～30代・身長約160センチ・体型中肉・黒色系ジャンパーに灰色のスウェットで眼鏡を着用していたという