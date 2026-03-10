北海道・南警察署は、2026年3月10日、いずれも自称・札幌市南区澄川4条7丁目の派遣社員の女（31）を強盗致傷の疑いで現行犯逮捕したと発表しました。女は、札幌市南区澄川4条7丁目のコンビニエンスストアで3月9日午後10時50分ごろ、ジュースとデザート（合計販売価格468円）を盗み外に出たところ、店長の女性に声をかけられると、女性に対して手で突き飛ばす暴行を加え、けがをさせた疑いがもたれています。女性は、軽