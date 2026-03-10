白泉社は、『ヤングアニマルZERO』4/1号を2026年3月9日(月)に発売。待望のコミックス1巻発売直前の『魔法機械人間906』が表紙で登場。○SNSで超話題！『二月に殺して桜に埋める』(鳥トマト)最新話掲載！『二月に殺して桜に埋める』が、「ヤングアニマルWeb」にて月イチ連載決定。第5話は4月11日(土)公開予定。○3月27日(金) 待望のコミックス1巻発売！『魔法機械人間906』(吉永裕ノ介)最新話掲載！906はトカゲ様に勝てるか…！待望