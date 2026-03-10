本人も信じられない結末。ポストシーズン進出へ向け、これ以上ない結果を出した。「大和証券Mリーグ2025-26」3月9日の第2試合はTEAM雷電・瀬戸熊直樹（連盟）がトップを獲得。4着目で迎えたオーラス、セガサミーフェニックス・東城りお（連盟）から親跳満を決めた。チームは第1試合に登板した本田朋広（連盟）と共に同日2連勝を達成。渋谷ABEMASを逆転し6位浮上、5位赤坂ドリブンズへ50.3ポイント差まで詰め寄った。【映像】大逆