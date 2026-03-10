HIKEの電子漫画出版事業を担う「HIKE編集部」は、少年/青年向けマンガレーベル「COMIC ELAN(コミックエラン)」の『ギャルゲーフラグクラッシュ』(著者：由津)を、2026年3月13日(金)より各電子書籍サイトにて配信されることが決定した。本作品はギャルゲーの世界に迷い込んだオタクOLが、現実帰還を目指してフラグ管理に奔走するものの、なぜか攻略対象(ヒロイン)全員から愛されてしまうという、逆転現象が巻き起こるイチャラブコメ