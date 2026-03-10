中東情勢の緊迫化を受け、サウジアラビアなどから退避した日本人らおよそ280人を乗せたチャーター機が、先ほど、成田空港に到着しました。【映像】成田空港に到着したチャーター機退避した日本人ら281人を乗せてサウジアラビアの首都リヤドを出発したチャーター機は、先ほど、成田空港に到着しました。現地の国際空港の閉鎖によって出国できなくなっているクウェートやバーレーン、カタールに滞在する人についても、陸路でサ