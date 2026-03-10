アイドルグループ・乃木坂46の井上和が、フジテレビ系情報番組『めざましテレビ』(毎週月〜金曜5:25〜)で、エンタメコーナーの3月担当マンスリープレゼンターを務めることが10日、発表された。17日、23日、27日に生出演予定。乃木坂46の井上和同番組のマンスリープレゼンターは、エンタメコーナーをはじめ、「イマドキ」「めざましじゃんけん」、生原稿読みなどを行い、7時台からはMCの1人として番組終了まで登場。エンタメ担当の