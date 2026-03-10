三井不動産商業マネジメントは、｢三井ショッピングパーク ららぽーと和泉」の大規模リニューアルを実施する。フードコートエントランスゾーン館内は、和泉市の豊かな自然をテーマとした温かみのあるデザインへ刷新。3Fフードコートにはソファ席を新設し、2Fの遊び場には芝生のお山「こもれびHILL」を導入した。各フロアのベビールームも地域性を反映したデザインへ一新し、ファミリーがより快適に過ごせる施設へとパワーアップした