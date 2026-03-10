Snow Manの目黒蓮が主演するの映画『SAKAMOTO DAYS』より、主要キャラクター総勢12名が集結した本ポスタービジュアルが解禁された。【動画】Snow Manの主題歌に乗せて超絶アクションさく裂！『SAKAMOTO DAYS』最新予告原作は、2020年11月より集英社「週刊少年ジャンプ」にて連載を開始し、全世界累計発行部数1500万部（デジタル版を含む）を突破（2025年8月時点）する同名の大ヒットコミック。主人公である伝説の殺し屋・